Showroom in gietvloeren naar Diepenveen, alle winkelpanden in centrum nu gevuld

Volgens eigenaar Michel Deurloo voelt zijn nieuwe plek als een AAA-locatie. ,,Voor ons is het echt niet nodig om in de binnenstad te zitten. In deze branche komen de mensen wel naar jou toe. Er is hier bovendien verkeer genoeg.''

De groei van het winkelbestand in Diepenveen is in dit geval een rechtstreeks gevolg van de aantrekkende economie. Daardoor worden al enige tijd veel meer woningen gebouwd. Deurloo: ,,De woningbouw is echt geëxplodeerd.'' Volgens hem neemt de populariteit van de gietvloer mede daardoor de laatste jaren enorm toe. ,,Daardoor kunnen wij het nu voor het eerst helemaal op eigen benen proberen, met showroom en al. Dit pand is daar ideaal voor.''