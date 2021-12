Sigarenboer Huub uit Deventer ziet handel in automaten in rook opgaan, maar dan... ‘Ik wil zo’n ding!’

Man opgepakt na vondst 1700 kilo vuurwerk in Holten (dankzij eerdere politie-ac­tie in Drenthe)

De politie heeft afgelopen week ruim 1700 kilo vuurwerk gevonden en in beslag genomen in een woongebied in Holten. Het ging om verschillende soorten vuurwerk: een deel is illegaal en met een deel was gesjoemeld. Een 33-jarige man uit Holten is opgepakt.

13 december