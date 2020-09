Sigaretje is straks verleden tijd op ggz-terreinen van Dimence

wedstrijdverslag Punt in Volendam is maximaal resultaat voor GA Eagles

27 september Met een punt in Volendam hield Go Ahead Eagles al voor de derde keer dit seizoen een resultaat over aan een uitwedstrijd. Het doelpuntloze gelijkspel was ook echt het maximaal haalbare in Noord-Holland, want de wedstrijd hield qua spektakelwaarde bepaald niet over. Sam Hendriks en Frank Ross maakten hun eerste minuten voor de eerstedivisionist uit Deventer.