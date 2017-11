Sigaretten buit bij ramkraak Deventer tankstation: 'Je doet er niks tegen'

Alarm

Het was in de ochtend dat de diefstal pas ontdekt werd. Het alarm heeft gewerkt, maar is niet doorgemeld. ,,Je doet er niks tegen. Het enige dat helpt is een groot metalen scherm voor de pui'', bromt de medewerker die zorgt dat de deur in ieder geval weer open en dicht gaat. ,,Die gaan we regelen.''