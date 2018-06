Signalen Pegida-aanwezigheid bij Turkse verkiezingen in Deventer waarschijnlijk losse flodder

Op sociale media verscheen een oproep van een zich met Pegida-afficherend account om bij de Turkse verkiezingen in Amsterdam, Den Haag of Deventer te protesteren met posters met daarop 'goatfucker Erdogan'. Pegida zelf zegt er niets mee te maken te hebben.

In een tweet roept het account Pegida NL 2 op bij de verkiezingen te gaan staan met 'Goatfucker Erdogan posters'. Het is onduidelijk of daarmee de verkiezingen in Deventer, Den Haag of Rotterdam worden bedoeld en hoe serieus die oproep te nemen valt. Een woordvoerder van Pegida Nederland meldt via mail dat de groep de oproep in ieder geval niet heeft gecommuniceerd. ,,Verder kan ik daar niet op ingaan.''

Daarmee lijkt de oproep vooral een losse flodder. Sportcomplex De Scheg in Deventer is van 15 tot en met 19 juni opniew een van de drie plekken waar Turkse Nederlanders kunnen stemmen voor de presidentsverkiezingen in Turkije. De gemeente Deventer geeft bij monde van veiligheidscoördinator Freek Stein aan de oproep te hebben gelezen. ,,We verwachten ook gezien de beperkte respons weinig problemen. We hebben van Pegida in ieder geval geen kennisgeving of verzoek tot demonstratie ontvangen.''

Ook de politie geeft aan de berichten te hebben gelezen. ,,Wij kennen dit verhaal. We richten ons op de informatie die ons bekend is en daar van uitgaande verwachten we geen gedoe'', zegt teamchef Gert Telman van de politie IJsselland-Zuid.

Anti-islambeweging Pegida kwam vorige week in het nieuws omdat een door de beweging georganiseerde protestactie bij de Rotterdamse Laleli-moskee vorige week niet doorging. Pegida wilde voor de deur van de moskee tijdens het avondgebed het voor moslims verboden varkensvlees gaan roosteren. Die demonstratie werd uiteindelijk door Pegida zelf afgeblazen, omdat de veiligheid volgens Pegida niet gegarandeerd kon worden.