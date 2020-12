Simeon (24) hoeft niet de cel in voor betasten van meisjes op Deventer wildwaterbaan

GGD IJsselland: ‘38 procent pakt het anders aan deze feestdagen vanwege corona’

7 december Eén op de drie inwoners (31 procent) in IJsselland gaat de feestdagen op een aangepaste manier vieren in verband met corona. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Een klein deel pakt het nog rigoureuzer aan: zeven procent slaat kerst en oud & nieuw dit jaar helemaal over.