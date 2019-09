Simon Kok uit Deventer bouwt violen, cello's en het eerste opvouwbare cellokrukje ter wereld

Prostitu­ees terug achter de ramen in Deventer? ‘Op z'n vroegst volgend jaar’

17 september Een plan om de prostitutie op de Bokkingshang in Deventer nieuw leven in te blazen, staat voorlopig weer in de ijskast. De meeste politieke partijen willen eerst de nieuwe prostitutiewet afwachten voordat er over de toekomst van de vele leegstaande ramen gesproken kan worden.