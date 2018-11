Sint komt met complete pakjesvloot naar Deventer

Normaal gebruiken de mensen die Sinterklaas in Deventer begeleiden de sluis. Maar door het laagstaande water is de sluis niet bruikbaar. Dus komt de hele optocht te water voor het eerst sinds jaren vanuit het noorden. Sint heeft een warm welkom gevonden in de jachthaven op de Zandweerd. Dus wie denkt zoals gebruikelijk een mooi plekje op de Wilhelminabrug te vinden, moet misschien een brug verder pakken: de pakjesboot komt nu onder de spoorbrug door.

De plezierbootjes uit de jachthaven liggen normaal al veilig achter de sluis en veelal op de kant in deze tijd van het jaar. Maar juist omdat de sluis niet in werking is, drijven de meeste scheepjes nu nog in de haven. Reden te meer om daar gebruik van te maken. Vinden de booteigenaren ook alleen maar leuk. ,,Dus als we normaal gesproken met zo’n zeven boten meevaren, doen we dat nu wel met een stuk of zeventien’’, zegt schipper Rene Huurman. ,,Kunnen alle cadeautjes ook gelijk mee.’’

Stuntpiet

En er is nog een verrassing op het water. Een echte stuntpiet. Dus geen beginnend pietje, want hij kan al wakeboarden. ,,Ik ben al lang blij dat we daar vergunning voor gekregen hebben. Rijkswaterstaat is de sint goedgezind’’, grapt Huurman. ,,Het wordt een echte show.’’