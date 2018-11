Sinterklaas past in Deventer vaarroute én aankomstplek aan

Saxi­on-dro­ne moet politie helpen zoeken: 'Bij een geraamte is gras letterlijk groener'

11:42 Lichamen onder een ingestorte brug, bedolven onder puin bij aardbevingen of andere natuurrampen. De drones van lector Jaap Knotter van hogeschool Saxion in Deventer gaan in de meest bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden hulp bieden bij het zoeken. Waar ook ter wereld.