Sipke gaat de Mont Ventoux op, zijn MS is gestopt: opgeven is nu helemaal geen optie

Daags voor zijn vertrek is Sipke niet gewoon rustig thuis. Hij is duikinstructeur bij nieuw bedrijf BC Opleidingen dat opleidingen verzorgd aan industrie en hulpdiensten. In Enkhuizen is een nieuwe 21 meter diepe duikput gebouwd en de Deventenaar is meer dan drie dagen in de week bezig met zijn passie: duiken. Hij was bij de Deventer brandweer al de innovator in het duikteam. Dook in repressieve dienst tot het laatst aan toe. Maar de slopende ziekte noopte hem te stoppen. Terwijl Sipke in alle beslotenheid na zijn vervroegde pensionering aan therapie wilde doen, gooide het ziekenhuis in Moskou zijn zorgvuldige geplande anonieme route in de war. Er was ineens plek. Hettinga aarzelde niet. Maar ging daardoor vanuit actieve hulpverlenersrol naar een rol die hem niet paste: die van een door chemokuren verzwakte patiënt. Juist doordat hij fysiek in zo'n topconditie was, was het dal daarna heel erg diep.