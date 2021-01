Sjaak uit Bathmen maakt voor tv-serie houseversie van ‘Het Dorp’: ‘Kleine dorpoe a1 bath man’

Politie legde contact met alle mensen die opriepen te demonstre­ren in Deventer

26 januari Mensen die maandag via sociale media opriepen om naar een coronademonstratie op de Brink in Deventer te komen, zijn bijna allemaal door de politie benaderd. Er zijn gisteravond 18 mensen op de bon geslingerd en één persoon is in de stad aangehouden.