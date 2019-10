Sjoerd en Sharen herbouwen manege na bizarre brand waarbij zestig paarden met een noodgang de wei in moesten

Het was een samenloop zoals je je niet voor kunt stellen. Een gortdroge zomer was het al lang. Het was hartstikke heet bovendien, die julidag vorig jaar. ,,We wachten op een boer die ons wat hooi kwam brengen", zegt Sjoerd. De trekker kwam de weg inslaan, met twee aanhangers erachter. En meteen werd duidelijk: dit is niet goed. ,,We zwaaiden en gebaarden: stoppen, stoppen, terug! De tweede aanhanger stond in brand. De kerstbomen van de buren vatten al vlam. Er was paniek. De boer zette de tractor in de achteruit, de aanhangers schaarden. En uiteindelijk had de boer de wagens nog bijna gedraaid ook. Maar toen was het al te laat.”