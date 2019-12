Sjouwen met containers door verkeerd geparkeerde auto’s: ‘De omgekeerde wereld’

Hij vindt dat de gemeente Deventer en vuilophaler Circulus-Berkel wel wat beter hun best mogen doen om met de grote auto met grijparm toch zijn Jan Wilsstraat in te kunnen. ,,Ik heb zelf een pacemaker, dus ik echt geen tientallen meters met zo'n volle, zware container sjouwen”, zegt de 69-jarige Slagter. ,,Nu doet mijn vrouw het, maar daar word ik niet heel blij van. En er wonen hier veel meer oude mensen, die nu opeens wel honderd meter moeten lopen met de container.”

Grijparmen

Berry Slagter woont sinds de huizen in 1997 in zijn wijkje gebouw werden, aan de Jan Wilsstraat in Colmschate. Tot medio dit jaar kon hij de container gewoon naast zijn huis zetten om die te laten legen. Maar sinds de ophaaldienst grote vrachtwagens met grijparmen rondrijden, slaan ze zijn straat over. ,,Eerst is de bocht nog verruimd, maar daar staan nu vaak auto's. Omdat ze niet willen controleren, hebben ze de route nu maar aangepast en slaan ze onze straat over.”

Volgens gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman is het inderdaad ondoenlijk om door heel Deventer alle verkeerd geparkeerde auto's te gaan beboeten. ,,En als dat wel zou helpen en we kunnen weer door die straat, dan hebben we weer een probleem als er toch onverhoopt nog een auto in de weg staat. Dan blijft de container vol achter.”

Net aangepast

Volgens Slagter is er best een oplossing te bedenken waardoor de grote auto's weer wel door zijn straat kunnen. ,,Maar er was hier laatst iemand van Circulus die zei dat ze de route net hadden aangepast en dat ze dan niet weer wilden veranderen. Ze hebben gewoon geen zin om het terug te draaien.”

Slagter deelde zijn ongenoegen met de gemeente en vroeg waarom ze voor deze oplossing hadden gekozen. Toen begon volgens hem het bekende van-het-kastje-naar-de-muur-circus. ,,Ik moest bij de vuilophaaldienst zijn. Daar zeiden ze weer dat ik bij de gemeente moest zijn. Ik zou worden teruggebeld, maar dat is nu al wekenlang niet meer gebeurd. Ik vind dat nogal arrogant."

Geen garantie