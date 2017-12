Skaeve Huse komen in voorjaar in Deventer

Storminkstraat

Volgens Michael Haase, woordvoerder van Woonbedrijf Ieder1, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voorbereiding. Zo'n vergunning is nodig om de huizen te kunnen bouwen. De locatie betreft een braakliggend terrein aan de Storminkstraat, achter het plaatselijke politiebureau. "We denken dat de bouw in het voorjaar kan beginnen", zegt Haase. "We zijn hierover in gesprek met de gemeente Deventer."