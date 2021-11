Skatebaan Colmschate is gered en krijgt opknapbeurt

Roep om Deventer skatebaan te behouden: ‘Het Vliegend Hert is een plek waar kinderen samen komen en bewegen’

De oude skatebaan aan het Vliegend Hert in Deventer moet behouden blijven. De PvdA spreekt zich daar nu voor uit en ook de VVD stelde raadsvragen over een mogelijke renovatie van het skateparkje, dat in slechte staat verkeert. Een opknapbeurt zou zo’n 25.000 euro moeten kosten, maar dat is het wel waard, vinden deze skaters: ,,Kinderen hebben meer aan een skatebaan op deze plek dan nieuwe huizen.’’

