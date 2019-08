Skatepark Deventer: eerst tientallen meters aan Japanse duizendknoop elektrocuteren

Interview Nieuwe politieke partij wil positiever geluid over boeren: ‘Maar niet met giertanks naar Den Haag’

13 augustus Meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Daarop mikken Caroline van der Plas (52) en Wim Groot Koerkamp (53) uit Deventer met de nieuwe partij BoerBurgerBeweging. Met meer aandacht voor voedselproducenten in Nederland als speerpunt. Naast boeren willen ze ook burgers aan zich binden. ,,De connectie met de herkomst van ons voedsel is weg.’’