Skyline Deventer in stukken geknipt: twintig fotografen, één foto

Huisartsen rond Deventer zijn wachten beu en schaffen zelf maar mondkapjes aan

9:29 Huisartsen in Deventer en Salland dragen vanaf deze week een mondkapje, handschoenen, een beschermingsbril en eventueel een witte jas. Dit is afgesproken in het overleg over het hervatten van de normale zorg, nu het in de praktijken erg rustig is.