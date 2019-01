Skypen met je psych in India vanwege tekort aan behandelaars in Nederland

De psychiater die vanuit India werkt, is deze week begonnen met de zogenoemde e-consults. In eerste instantie is zij een waarnemer. ,,Een psychiater kan via een e-consult efficiënter werken, waardoor we meer cliënten in dezelfde tijd kunnen helpen”, benadrukt Joyce van der Vegte van Dimence. Op dit moment werkt de Skype-psychiater zestien uur in de week. ,,Bij succes willen we dat uitbreiden.”