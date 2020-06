Slaap jij ook zo beroerd door de hitte? Je bent niet de enige...

De eerste bezoekers in Deventer Schouwburg komen voor de eindmusi­cal van basis­school De Olijfboom

9:00 De eer is aan groep 8 van basisschool De Olijfboom in Deventer. Zij mogen als ware toneelspelers de maandenlange stilte, veroorzaakt door COVID-19, in de Deventer Schouwburg opheffen. Hun eindmusical op 1 juli is het eerste stuk met publiek dat anderhalve meter afstand houdt.