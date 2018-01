Slachtoffer ernstig ongeluk Bathmen overleden

'Vrouw in nood' in IJssel bij Deventer blijkt zwemmende man in Schotse rok

31 januari Hulpdiensten zijn vanmiddag uitgerukt na een noodoproep van een schipper dat er een vrouw in de IJssel bij Deventer lag. Eenmaal ter plaatse bleek het echter te gaan om een man in een Schotse rok. Hij had vrijwillig een duik in de rivier genomen.