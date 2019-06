Slachtoffer gewapende computerdiefstal bij Deventer opgesloten in eigen bestelbus

Een man die via Marktplaats vier dure computers dacht te verkopen is op zeer gewelddadige manier beduveld. Hij kreeg in het donker op een afgelegen plek in Wilp een vuurwapen op zich gericht dat voor zijn ogen werd doorgeladen en vervolgens tegen zijn hoofd gezet, hij moest op zijn knieën en werd daarna opgesloten in zijn eigen bestelbus. De verdachten: twee jonge Deventenaren.

Het ging de overvallers om zogenaamde mining rig-computers, waarmee geld te verdienen is in de bitcoin-handel, zo bleek vandaag op de rechtszitting in Zutphen. De vermeende kopers hadden de computers overgeladen, maar in plaats van geld kwam het vuurwapen.

Verrassing

Bradley de W. (net 20) had contact gelegd met de computerbouwer, een prijs voor de vier computers afgesproken (16.000 euro) en de afspraak op 15 augustus vorig jaar geregeld, zoveel wil hij voor de rechtbank in Zutphen wel toegeven. Dat zijn ‘mededader’ vervolgens tot de beroving overging zou voor hem als een verrassing zijn gekomen.

Die mededader is volgens hem in elk geval niet de andere verdachte die terecht stond: de even oude Hannes M. Meer wilde De W. er niet over kwijt. M. toont zich alleen hoogst verontwaardigd dat hij door negen man politie in zijn huis is opgepakt en al vijf maanden vastzit: geheel onschuldig naar zijn idee.

Via het IP-adres waarmee contact is gelegd met de verkoper kwam de politie uit bij De W., en via hem bij M., die door justitie wordt gezien als de ‘leider’ in de beroving. Het slachtoffer herkende M. ‘voor honderd procent’ van een foto. ,,Dan moet hij voor honderd procent naar de oogarts’’, reageerde de Deventenaar smalend. Verder zijn er onder andere app-gesprekken van De W. met zijn vriendin, waarin gesproken wordt over ene ‘Hannes.’ ,,Er zijn meer Hannesen in Deventer en in Nederland al helemaal’’, stelt Hannes M. gedecideerd.

Kinderen

Het slachtoffer kan intussen niet geloven dat hij er zo is ingetuind. Hij is eerst gelokt naar een niet- bestaand adres in Apeldoorn, zodat de overvallers konden zien of hij alleen was gekomen. Daarna werd de plek in Wilp doorgegeven. Hij dacht echt dat zijn laatste uurtje had geslagen, omdat hij de gezichten van zijn overvallers had gezien. Ze schreeuwden: ‘Wij hebben niets te verliezen, jij wel, want je hebt kinderen.’ De man is nog steeds doodsbang.

De officier van justitie eist anderhalf jaar cel tegen vermeende leider M., waarvan een half jaar voorwaardelijk. De W. zou in navolging van adviezen van deskundigen bestraft moeten worden volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij qua ontwikkeling jonger is dan zijn kalenderleeftijd. Tegen hem is de eis zeventien maanden, waarvan een jaar voorwaardelijk. De mannen moeten van justitie een kleine 19.000 euro aan de computerbouwer vergoeden: voor de verdwenen apparatuur en smartengeld.