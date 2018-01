Slachtoffer in foetushouding op de weg, 'Ik dacht dat hij dood was'

Na een mishandeling tijdens het feest Schalkhaar Life in mei vorig jaar werd op straat een man bewusteloos achtergelaten. Vier jongeren van rond de 18 jaar uit Deventer stonden donderdag terecht voor deze zware mishandeling. ,,Ik dacht dat hij dood was'', zou een van hen gezegd hebben.

Het was meer dan een kort opstootje in de nachtelijke uren van 28 mei op de Pastoorsdijk in Schalkhaar. Het slachtoffer werd de tanden uit de mond geslagen en belandde in foetushouding op het wegdek terwijl hij door vier jongens belaagd werd. Hij werd beroofd van portemonnee en telefoon. Het viertal dat hier verantwoordelijk voor zou zijn, stond donderdag terecht in de rechtbank in Zwolle.

Dronken

,,Ik weet het niet meer precies, ik was dronken'', zei de 20-jarige Matthias T. Een tweede weet wie geslagen en getrapt hebben, maar wil zijn vrienden niet verlinken. Twee andere verdachten waren 17 toen de man werd neergetrapt en geslagen. Hun zaken werden achter gesloten deuren afgedaan. ,,Ik heb vier verdachten gehoord vandaag, en slechts een ervan erkent een enkele klap gegeven te hebben'', vatte een van de rechters de reacties van de verdachten samen.

Reconstructie

Wat gebeurde er nu precies? Volgens de 19-jarige Jaimy van der V. wilde de dronken aangever een van zijn vrienden slaan na tegen hem aangebotst te zijn. Van der V. pakte de arm van de man en draaide die achter zijn rug. Daarna ontstond de vechtpartij. De man viel op de grond waarna nog onder meer in zijn gezicht geschopt is. ,,Ik werd wakker op straat, bloed, tanden uit mijn gezicht. Ik voelde me onveilig'', zei de aangever in zijn slachtofferverklaring. ,,Vier laffe onbekenden gaan even op je hoofd los. Misselijk makend'', zei hij.

Jaimy hoorde 120 uur werkstraf waarvan 40 uur tegen zich eisen. Matthias was al eerder betrokken bij een dergelijk voorval. Tegen hem werd een dag cel, een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een werkstraf van 160 uur geëist. Dat verdachten nog zo weinig wisten van die avond, lag aan de alcohol, aldus de raadsman. Van een nauwe samenwerking om de man op straat in elkaar te slaan was geen sprake.