Slapen op je werk bij echte lockdown? Bij kwekerijen Wilp en Twello willen ze wel

Boeken bezorgen op de fiets is populair vrijwilli­gers­werk: ‘Er zijn kapers op de kust’

16:00 Vrijwillige fietskoeriers melden zich bij de lokale boekhandels in de regio. De concurrentie is moordend, maar Erwin Beumer heeft de ‘baan’ in de pocket. Woensdag maakte hij het eerste ritje en wel van Ruurlo via boekhandel Lovink in Lochem naar Hengelo. Met welk boek? ,,Dat durfde ik niet te vragen, daar baal ik nog steeds van!”