‘Slechte’ 1 april-grap van Deventer schooldirecteur ludiek recht gezet door rapper Snelle

VIDEOGrappen op 1 april zijn niet altijd even goed. In het geval van een grap op een basisschool in Deventer is het echte spektakel er pas een week later. Een grap van een schooldirecteur, die niet goed was gevallen bij de leerlingen, wordt ‘rechtgezet’ door rapper Snelle uit Gorssel.