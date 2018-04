Slechts 'handjevol' afgestudeerde docenten in Oost-Nederland wil naar de Randstad

Heftig: groentje uit de Achterhoek voor de klas in de Bijlmer



Ranhgyll Barnaart (30) waagde de stap: vers van de pabo in Doetinchem lesgeven in Amsterdam. Ze raadt het iedereen aan. Al is het geen makkie, rondkomen van een juffensalaris in het dure Amsterdam.



Acht jaar oud was Ranhgyll Barnaart, toen ze verhuisde van Amsterdam naar de Achterhoek, de plek waar haar moeder was opgegroeid. Lichtenvoorde, het was een enorme overgang voor het kleine meisje. ,,Ik viel erg op, omdat ik voor een kwart Indonesisch ben. Daar werd ik mee gepest, net als met mijn westers accent.’’ Maar ze begon zich steeds meer thuis te voelen in het oosten. Ze hoefde ook helemaal niet weg uit de Achterhoek, maar toen ze na de pabo in Doetinchem geen werk in het onderwijs kon vinden en achter de toonbank van een kledingzaak belandde, vroeg ze zich af: is dit het nou?



Via een kennis kon ze tijdelijk gratis wonen in een appartement in Amsterdam, de stad met een groot lerarentekort. Ze zou het een jaartje gaan proberen. Als groentje ging ze aan de slag in De Bijlmer op een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een gebruiksaanwijzing in een multiculturele wijk. ,,Het was heftig. Als blanke vrouw werd ik niet altijd geaccepteerd en er was rassenhaat tussen kinderen maar ook ouders. Ik zag armoede, criminaliteit. Maar het heeft mij ook rijker gemaakt. Ik wist niet dat dit voorkwam in Nederland.’’



Nu, vijf jaar later, heeft ze haar plek gevonden op een Daltonschool in de Watergraafsmeer, nadat ze nog een jaar een acteeropleiding heeft gevolgd. Het voordeel van Amsterdam: er is veel te doen, in privétijd, maar ook met een schoolklas kun je makkelijk even naar een groot museum en al die verschillende culturen ervaart ze als een verrijking. Nadeel: mensen zijn meer op zichzelf, de scholen zijn omvangrijk en kinderen krijgen veel meer prikkels. En dan het gebrek aan goede woningen. Toen zij kwam waren er voor haar geen premies of woonbemiddeling. ,,Ik heb een kamertje van 8 vierkante meter. Iets anders kan ik niet betalen. Voor een sociale huurwoning verdien ik net te veel.’’



Ze kent geen andere leerkrachten uit het oosten die net als zij de stap hebben gewaagd naar de Randstad. Maar ze kan het iedereen aanraden. ,,Ik heb helemaal niets tegen de Achterhoek. Maar ik denk dat het je sterker maakt als je uit je comfortzone stapt, dat je je zelf beter leert kennen. Mocht het tegenvallen, dan kun je altijd weer terug.’’