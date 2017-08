Sleutel Schalkhaar eindelijk opgeknapt

Het is het begin van veel meer: de hele school wordt de komende maanden gefaseerd opgeknapt. Het is een zwaarbevochten opknapbeurt: het bestuur van de Sleutel stapte zelfs naar de rechter om de gemeente Deventer te dwingen geld beschikbaar te stellen.

Dat nu de eerste fase klaar is, stemt directeur Gert Katerberg tevreden. ,,Maar het belangrijkst is dat we de daltonvisie van de school eindelijk in ons gebouw terug kunnen laten komen'', aldus Katerberg.