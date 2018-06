Sligro bouwt nieuw distributiecentrum op A1 Bedrijvenpark Deventer

Op Bedrijventerrein A1 in Deventer komt een groot distributiecentrum van Sligro. Sligro is marktleider in de bevoorrading van horeca en horeca gerelateerde bedrijven en koopt een kavel van ruim 4,8 ha langs de snelweg. Het duurzame gebouw wordt het centrale distributiepunt voor oost- en midden-Nederland. Er gaan 200 tot 250 mensen werken.

Willem-Jan Strijbosch, directeur Foodservice: ,,Het nieuwe distributiecentrum is nodig om onze eigen groei in deze regio goed te verwerken en om de horecabevoorrading voor Heineken in het logistieke proces te kunnen integreren. Vanuit Deventer kunnen we onze klanten en die van Heineken in oost- en midden- Nederland nog beter bedienen en maken we per saldo minder kilometers.”

Werkgelegenheid

De bouw van het nieuwe DC betekent dat werkzaamheden in de Sligro-vestiging in Enschede en het Heineken distributiecentrum in Deventer verplaatst worden naar A1 Bedrijvenpark Deventer. Het personeel is hierover geïnformeerd. Medewerkers en chauffeurs kunnen allen over naar de nieuwe vestiging. Het nieuwe DC biedt werkgelegenheid aan 200 tot 250 mensen.

Aanwinst

Deventer wethouder Frits Rorink (CDA): ,,Dit is een geweldig aanwinst voor Deventer. Goed voor de werkgelegenheid en de duurzaamheidsambities in de regio. Deventer is niet voor niets door de provincie Overijssel aangewezen als logistieke hotspot.”