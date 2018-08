Slijterij Swartjes in Schalkhaar staat te koop

Een bekende naam in Schalkhaar verdwijnt van een winkelgevel. Lilian Swartjes heeft haar slijterij en wijnhandel aan de Pastoorsdijk in het hart van het dorp te koop gezet. De onderneemster (45) zegt te moeten stoppen vanwege gezondheidsredenen. „Met pijn in het hart moet ik bekennen dat ik zo de zaak geen recht meer kan doen.”

Ouders

Swartjes nam de slijterij met de franchiseformule Úw Topslijter in 2003 over van haar ouders, die de zaak eind vorige eeuw begonnen. Dit deden zij nadat zij zelf waren gestopt met de exploitatie van restaurant en zalencentrum De Lindeboom, óók gevestigd in Schalkhaar. De slijterij is gevestigd in het pand Schalkstaete. Volgens Lilian Swartjes is er veel interesse: „We zijn in gesprek met meerdere kandidaten.”