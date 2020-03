Slijterij ZAZA in Deventer alsnog dicht: eigenaar overweegt nieuwe stap naar rechtbank

Chirurg Eric Hans Eddes uit Deventer schrijft boek Beter Dokteren: ‘Een kijkje hoe de zorg er in de toekomst uit zou moeten zien’

11:22 Goede gezondheidszorg is letterlijk en figuurlijk een kostbaar goed. Om het betaalbaar te houden, maar ook steeds verder te optimaliseren is het bijhouden en analyseren van resultaten cruciaal, zo blijkt ook tegenwoordig in tijden van corona. Tien jaar na het invoeren van deze aanpak is er een boek verschenen: Beter Dokteren. Chirurg Eric Hans Eddes van het Deventer Ziekenhuis is één van de vier auteurs.