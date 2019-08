Slim Melden van losse stoeptegel in Deventer; meer meldingen, tragere afhandeling

Ontwikke­laar Houtmarkt­school in Deventer failliet: kopers weten nog niet waar ze aan toe zijn

1 augustus Houtmarkt Deventer bv, het bedrijf dat is opgetuigd voor de verbouwing van de voormalige Houtmarktschool in het centrum van Deventer, is failliet. Enkele kopers van appartementen in het gebouw hebben het faillissement aangevraagd. Wat dit betekent voor de voortgang van de verbouwing, is nog niet helemaal duidelijk.