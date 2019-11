Slimme robot uit Deventer schrijft uw persoonlijke en zakelijke brieven

Omwonenden Deventer Buitenso­cië­teit zijn geluids­over­last zat

11 november De maat is vol voor een aantal omwonenden van de Deventer Buitensociëteit in Steenenkamer, een horecagelegenheid met bowlingbanen vlakbij de gemeentegrens met Deventer. Ze willen dat er nu écht iets gebeurt. Want die bruiloften, grote feesten met dj's en dancemuziek die klinkt tot na middernacht, verpest volgens hen al jaren hun woongenot.