Slimste Battumse Team in Battumse Kwis van 2017 is...

Eén van de initiatiefnemers voor Bathmen en mede-bedenker van de opgaven, Hanny Biemolt, weet hoe het begon. ,,Enkele jaren geleden deed een vrouw uit Bathmen in het dorp in Brabant waar haar zus woont, mee aan de Dorpsquiz. Die was uit België geïmporteerd en in Brabant hadden al meer dan honderd dorpen hun Dorpsquiz. Vorig jaar hebben we het hier opgepakt. Het was meteen een succes, met 68 deelnemers. Dit jaar doen er al 114 teams mee.’’