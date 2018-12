Sloeproeiers Freya roeien complete IJssel af

Onderweg stoppen ze in Bronkhorst en in Olst om even te pauzeren, maar voor de rest roeien Bart, Bas, Erwin, Daan, Ron, Pieter, Remco, Xandrijn, Rutger, Floris, Rino, John en Wouter gestaag door. De mannen gaan de uitdaging aan op een van de donkerste dagen van het jaar, en willen bovendien een snelheidsrecord vestigen. In 2007 werd de tocht in 9 uur en 45 minuten volbracht, dus dat moet sneller kunnen. De mannen zamelen met hun monstertocht geld in voor een nieuwe (jeugd)sloep voor hun vereniging. De kraeckentocht is van oudsher de route die koggeschepen voeren van Westervoort naar Kampen. Een tocht vol ontberingen. De mannen van de Freya verwachten ook bloed, zweet en blaren deze zaterdag.