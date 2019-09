Sluiskwartier verandert in eigenzinnige Deventer buurtje

Holterweg Bath­men-Hol­ten tien dagen dicht: in Oude Molen straks 50 kilometer per uur

10 september De weg tussen Bathmen en Holten gaat tien dagen dicht. In die periode wordt onder meer een rotonde bij Oude Molen aangelegd. Op de doorgaande N344 in het buurtschap vonden in de afgelopen jaren verschillende zeer ernstige ongevallen plaats. Aanpak van de gevaarlijke weg liep de afgelopen jaren ernstige vertraging op. De weg gaat van 4 tot 14 oktober op de schop.