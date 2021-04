‘Sluit ramen en deuren!’: EOD laat zeldzame oorlogsbom Epse binnenkort ontploffen in het bos

Onderzoek Gemeente krijgt gemiddeld rapportcij­fer 5,9 en moet aan de bak om vertrouwen van inwoners te behouden

10:42 De gemeente scoort in een peiling van de drie regionale dagbladen in Oost-Nederland een gemiddeld rapportcijfer van 5,9. De meeste inwoners zien hun gemeente als belangrijk tot zeer belangrijk, maar de ergernis over tal van zaken neemt toe en de stelligheid over het nut van een zelfstandige toekomst bij veel mensen neemt daardoor af.