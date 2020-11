Sluiten populaire spoorovergangen: Deventer wil wél meebetalen aan beveiligen, maar ProRail is tegen

Oorlog overleefd, maar thuis in Deventer en Zutphen alles kwijt: ‘Welke rol had gemeente bij verkoop Joods vastgoed?’

28 november Het leidde tot schrijnende situaties na de Tweede Wereldoorlog. Concentratiekamp overleefd, familie uitgemoord en bij terugkomst in Deventer en Zutphen blijken bedrijf én huis verkocht. Met moeite kregen Joodse inwoners of hun nabestaanden het bezit terug. Of zelfs helemaal niet. Welke rol speelden gemeenten Deventer en Zutphen bij die onteigeningen tijdens het naziregime. ,,Goed of fout gehandeld, dat blijft deels een grijs gebied.”