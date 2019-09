Smaak van Deventer keert terug, nu in Lebuinus

Terug van weggeweest: De Smaak van Deventer. Het vierdaagse evenement, waar restaurateurs met mobiele keukens Deventer culinair verwennen, is van 31 oktober tot en met 3 november, in de Lebuinuskerk.

De Smaak van Deventer verdween na de vierde editie in 2017. Het werd al die keren in mei gehouden, in de buitenlucht in de Boreeltuin. Een van de organisatoren van toen, Job Nederlof, is er ook in de nieuwe opzet bij. ,,De Boreeltuin was destijds niet meer beschikbaar", zegt hij. ,,Een andere locatie was er niet direct. Bovendien kregen wij van de organisatie het te druk met onze eigen werkzaamheden.''

De Deventer horeca miste het evenement, zodat het balletje dit jaar weer ging rollen. Er is een nieuwe organisatie. Nederlof: ,,Aanvankelijk zou ik alleen de overdracht doen, maar het begon weer te kriebelen. Dus ben ik er weer bij.''

Toplocatie

Om nog dit jaar weer een Smaak te houden, viel de keuze op het najaar. In die periode is het ook rustiger in Deventer. ,,Je heb wel een binnenlocatie nodig. Dat is met de Lebuinus gelukt, een toplocatie.''

Er is al getest met een mobiele keuken en afzuiginstallatie: koken in de kerk is geen probleem. Deelnemende restaurants zijn onder meer Huis Vermeer, St. Maxime, Keizerskroon, maar ook Bij Jansen en Jansen uit Gorssel. Eerdere deelnemers als Boas, Arsenaal en Jackies ontbreken. Niet alle restaurants konden volgens de organisatie de bezetting rond krijgen.

Levende etalages