Smart ramt winkelpand in Schalkhaar

Lootjes trekken voor coffeeshop in Deventer

13:21 De inschrijving voor mensen die een nieuwe coffeeshop willen openen in Deventer is geopend. Deventer telt drie coffeeshops, terwijl vier volgens de gemeente het ideale aantal is voor de stad. Gegadigden kunnen zich tot 6 oktober inschrijven. Daarna trekt een notaris lootjes.