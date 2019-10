Smeekbede na twintig jaar verhoord: Deventer overweg wordt beveiligd

Op deze tijdstip­pen lopen 3FM-dj's van Serious Request bij jou door Oost-Nederland

12:00 Zes dj’s van 3FM doorkruisen bij ‘Serious Request The Lifeline’ in de week voor kerst Oost-Nederland. Welke dj’s op welke tijdstippen bij jou door door de stad of dorp lopen is nu bekend. Nieuw dit jaar is dat de dj’s niet drie verschillende routes lopen, maar elkaar aflossen bij hun tocht van Zeeland naar Groningen.