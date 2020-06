Smerige klussen van Deventer vrijwilligersclub House of Hope moeten wachten, want de aanhanger is gejat

Liever afkoelen in IJssel dan in 't zwembad: ‘Die vier euro houd ik mooi op zak’

18:45 Even naar het zwembad in deze hitte? Dat gaat niet op de bonnefooi: in veel zwembaden moet je eerst online reserveren, of krijg je met andere coronamaatregelen te maken. In de (ondiepe) nevengeulen van de IJssel en in de Schipbeek is alle vrijheid. Dus wordt er heel wat afgeplonst. ,,Hier kun je tenminste in de bosjes plassen.”