Smeulende brand in bos Schalkhaar begonnen in rustgebied: ‘Steeds meer mensen houden zich niet aan de regels’

Kees Jan Meijer heeft een rentmeesterskantoor in Dalfsen waarmee hij verschillende (particuliere) landgoederen in de regio beheert, waaronder Landgoed Frieswijk in Schalkhaar. Daar is brand geweest in een stuk bos langs de Waterdijk dat voor het grootste deel is afgesloten voor publiek. ,,Een groot deel van het landgoed ligt vol met wandelpaden, maar dit is afgesloten om flora en fauna niet te verstoren”, legt Meijer uit.