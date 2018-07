Smeulende peuk veroorzaakt brand in Deventer

GA Eagles overtuigt in eerste serieuze duel van voorberei­ding

20 juli In de eerste serieuze oefenwedstrijd van de voorbereiding is Go Ahead Eagles prima overeind gebleven. Excelsior werd in Terwolde weliswaar net niet over de knie gelegd door de formatie van trainer John Stegeman, de 0-0 was alleszins vermakelijk.