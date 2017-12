Snackbarhouder vreest komst tweede Deventer McDonald's

Volgens Kobossen wijst er alles op dat de gemeente met McDonald’s in zee wil. Van Gurp heeft in 2015 en 2017 informatie over de plannen voor de strook bij De Scheg opgevraagd en wachtte op zijn kans de plannen voor het pannenkoekenrestaurant in te dienen. ,,Maar die kans hebben ze niet gehad’’, zegt Kobossen. ,,Op 5 september hebben we een kort gesprek gehad, maar we hebben de indruk dat er al een overeenkomst met McDonald’s is. Een pannenkoekenrestaurant zou echt een aanvulling zijn voor Deventer, dat is er nog niet.’’