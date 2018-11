Snackoorlog in Deventer: McDonald's ‘plaagt’ Van Gurp met reclameborden nabij snackbar

Verzoek afgewezen

De Deventer horecaman probeerde onlangs de bouw van de McDonald’s aan de Holterweg in Deventer stil te zetten, maar de De Raad van State wees dit verzoek af. Begin 2019 volgt een bodemzaak en dan gaat de Raad dieper in op de kritiek van Van Gurp over de gang van zaken rond de McDonald’s. Volgens Van Gurp is hij door de gemeente met een kluitje in het riet gestuurd, nadat hij in 2015 ook belangstelling had getoond voor de bouw van een restaurant op de al jaren braakliggend terrein naast de Scheg.