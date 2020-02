Snel een huurwoning in Deventer vinden? ‘Het is geluk hebben’

Huisartsen in Oost-Nederland verwachten veel bezorgde telefoon­tjes om coronavi­rus

6:00 Huisartsen in Oost-Nederland verwachten dat het aantal bezorgde telefoontjes over het coronavirus ‘explosief’ gaat toenemen. Zeker nu er sprake is van een ‘gewone’ griepepidemie met exact dezelfde symptomen. Tegelijkertijd manen zij tot kalmte. ,,Er is geen sprake van paniek.”