Snelheidsduivel in Twello rijdt 70 km/u te hard, rijbewijs ingevorderd

Alsof dat nog niet genoeg was, negeerde de beginnende bestuurder ook twee rode kruizen en reed hij vervolgens over de rubberen andreasstrips die amper 50 meter voor de botsabsorber lagen.

Bij de staandehouding bleek de bestuurder met een aantal leeftijdsgenoten te rijden in zijn nieuwe auto. De politie zegt: ,,De bestuurder zag wel in dat het niet zo heel erg slim was wat hij deed. Hij had de bebording wel gezien en wist ook dat er werkzaamheden waren. Hij had nog niet verwacht dat die rode kruizen zo snel kwamen, net als de adreasstrips.”