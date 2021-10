Snelle groei jubilerend ABC de Cirkel in Olst door behoefte doelgroep

Snelle uitbreiding

De behoefte aan opvang van de doelgroep bleek groot en de ruimte thuis werd al snel te klein. Draaijer verhuisde naar het Holstohus in hartje Olst. Ook daar was binnen korte tijd sprake van ruimtetekort. De organisatie vond een groter onderkomen in Huize Westervoorde. Later kwamen daar Loods 64 in Olst, IJz en So in Deventer en Klein Twello in Twello bij.