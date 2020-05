Snelweg A1 tussen Bathmen en Deventer weer vrij na ongeval

Kapster Danique (32) verliest langzaam eigen haar door erfelijke ziekte: ‘Vreselijk als je jezelf niet herkent in de spiegel’

16:05 Ze weet als geen ander wat het is om je haar te verliezen. Dus werd Danique van der Leest kapper, en specialiseerde ze zich in het maken van haarwerken. Sinds vorige week kan ze eindelijk aan de slag in haar nieuwe salon in Twello.