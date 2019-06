In beslag genomen speelgoed­pi­stool op Deventer kermis uitzonde­ring op de regel

6:00 Op tafel in de beveiligingswagen voor De Waag ligt een pistooltje met oranje dop. Iedereen ziet meteen dat het een speelgoedwapen is. Gemeentelijke kermiscoördinatoren Miranda Bulteel en Jan Planque beamen dit volmondig. Toch is het in beslag genomen op de Deventer Zomerkermis. ,,Er liep ‘s avonds een volwassene mee rond. Een beveiliger zag dit en vond het verdacht. Hoewel het een speelgoedwapen bleek te zijn, nam hij de persoon mee naar de exploitant om een ander prijsje te vragen”, zegt Bulteel.