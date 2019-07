Snöpen, autoluwe Welle en de markt op tijdens opbouw: zes tips van ‘mister boekenmarkt’ Hein te Riele

1. Uniek moment: een autovrije Welle

Vanaf 16.30 uur is op zaterdag al de gehele Welle (van Wilhelminabrug tot Spoorbrug) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Om ca 22.00 uur staan daar dan ook al alle kramen. Het is ieder jaar weer een uniek moment: een geheel autovrije Welle, de rust van honderden kramen, en de droom dat de Welle nog eens autovrij of autoluw mag zijn.Een extra bijdrage: kom met het openbaar vervoer of met de fiets naar de Deventer Boekenmarkt.

2. Kom vroeg: ook de boekenmarkt in opbouw is de moeite

Vanaf 06.00 uur mogen de deelnemende boekhandelaren de markt op. Gun ze enige tijd om hun kraam in te richten, maar zeker vanaf 07.00 uur zijn er de eerste kenners en kopers. Een boekenmarkt in opbouw is het op zich al waard op vroeg te gaan.

3. Maak je het snöpen eigen

‘Snöpen’ is Deventers dialect en staat voor snuffelen, struinen. Ga onbevangen de Deventer Boekenmarkt op, voel je een echte Deventenaar, en ga lekker onbevangen ‘snöpen’. Ga niet met de illusie dat je de ruim 850 kramen allemaal kunt ‘snöpen’, doe het onbevangen, bij voorkeur alleen (via 06 contact met je mogelijke partner), en maak je het ‘snöpen’ eigen.

Verhaal gaat door onder de foto

Volledig scherm Foto archief. Al jaren een karakteristiek gezicht in de week voor de Boekenmarkt: Hein te Riele zelf door de stad met het meetlint om de plekken voor de kramen uit te meten. ,,Daarbij moeten geen verrassingen zijn, anders krijg je een domino-effect en zo chaos.” © Gerard Vrakking

4. Als je echt iets zoekt: het Boekenmarktboekje

Meer dan 850 kramen, her en der door de stad. Die kun je op de bonnefooi afstruinen, maar wie echt iets zoekt heeft een hulpmiddel. Koop een boekenmarktboekje en oriënteer je over de indeling van de markt, en maak voor je zelf een plan waar handelaren staan met voor jou mogelijk interessante specialisaties.

5. Geniet van de opvallende stilte en verwonder je

De Boekenmarkt is een bijzonder evenement: vele duizenden bezoekers uit heel Nederland en toch een opvallende en aangename rust en stilte. Iedereen is aan het ‘snöpen’. Genieten van de Boekenmarkt doe je ook door regelmatig even pauze te nemen op een van de vele terrassen. Bewonder er mogelijk je aankopen, deel je enthousiasme met andere boeken-liefhebbers, of geniet bovenal van de vele passanten. Verwonder je, net zoals Jan Kruse in zijn bundel ‘De Deventer Boekenmarkt in 18 gedichtjes en tekeningen’.

6. Deventenaar, wees trots